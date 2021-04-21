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В США пообещали Украине военную помощь для защиты от "агрессии" России

В Госдепе заявили, что для Вашингтона это важно, а также выразили готовность поставлять летальное вооружение.

21 апреля 2021, 19:17
<p>Фото © flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/ministryofdefenceua/31894602658/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ministryofdefenceua</a></p>

Фото © flickr / ministryofdefenceua

Соединённые Штаты намерены продолжить оказание военной помощи Украине, включая летальные оборонительные системы. Об этом заявил на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Он отметил, что Вашингтон "глубоко привержен партнёрству с Украиной", для США это важно. Прайс напомнил, что с 2014 года Штаты выделили республике уже более двух миллиардов долларов в качестве "помощи в сфере безопасности".

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"Мы продолжим работать над предоставлением помощи в области безопасности, в которой Украина нуждается для защиты от российской агрессии, это включает летальные оборонительные системы", — отметил Прайс.

А в Белом доме ранее заявили, что у них "толстая кожа": США не восприняли на свой счёт слова Путина про Шерхана и Табаки.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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