Пресс-секретаря Навального взяли под стражу на 10 суток за призыв к незаконной акции

В Москве суд арестовал на 10 суток пресс-секретаря блогера Алексея Навального Киру Ярмыш за призывы к несанкционированной акции протеста через Интернет. Об этом сообщила её адвокат Вероника Полякова.

"Мещанский суд наложил на Ярмыш административный арест сроком 10 суток", — рассказала правозащитница журналистам.

Ранее Ярмыш была задержана в столице, в отношении неё составили протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия). Как сказано в полицейском рапорте, Ярмыш призывала со своей страницы в соцсети к участию в несогласованной акции.

При этом адвокаты Ярмыш считают полицейский протокол ложным на основании того, что она находится под домашним арестом по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на несанкционированной акции и якобы не пользуется Интернетом.

Как сообщалось ранее, в Петербурге задержали главу местного штаба Навального, руководившего маршрутами протестующих на несогласованной акции. Кроме того, он использовал жилет "Пресса" и предъявлял удостоверение корреспондента телеканала "Дождь".

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