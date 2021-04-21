В Госдепе заявили о продолжающихся переговорах с Москвой

Госдепартамент Соединённых Штатов ожидает продолжения дискуссий с Россией по вопросам двусторонних отношений в ближайшее время. Об этом на брифинге заявил руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

"Официальные лица Посольства США встречались сегодня с российскими официальными лицами для обсуждения различных двусторонних тем, включая российский ответ на наше объявление (санкции. — Прим. ред.) 16 апреля. Мы ожидаем, что эти дискуссии продолжатся в ближайшие дни", — уточнил он.

По словам Прайса, в то же время в Штатах считают, что наилучшим путём является "плодотворный диалог, продолжение дипломатического взаимодействия".

"Мы получили официальное уведомление о списке дипломатов, которых Россия [высылает]. Я ожидаю, что дискуссии продолжатся в ближайшие дни, не буду их предвосхищать", — заметил глава пресс-службы Госдепа, отвечая на вопрос о дальнейших действиях Вашингтона в связи с контрмерами Москвы.

Как сообщал Лайф, ранее Белый дом объявил о новых санкциях против Москвы. Так, ограничения коснутся шести российских технологических компаний, 32 физических лиц и организаций, кроме того, США высылают часть сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. Также Штаты запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином РФ.

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