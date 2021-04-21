Во Львове начали сносить монумент Славы Советской армии — видео

Во Львове начался демонтаж монумента Славы Советской армии. Видео © Facebook / "Таймер"

Монумент славы Советской армии во Львове, открытый в 1970 году в память о победе над нацизмом, начали демонтировать по распоряжению местных властей. Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"В минувшем году было принято решение горисполкома о проведении архитектурного конкурса на территорию, где сейчас размещён монумент Славы. Также у нас есть решение о поэтапном демонтаже элементов монумента", — сказал первый заместитель мэра города Андрей Москаленко.

Демонтированные барельефы перевезут в музей "Территория террора", после чего начнётся разбор плит. В горсовете уточнили, что стелу монумента Славы львовский исполком признал аварийной ещё в 2018 году и тогда же принял решение её демонтировать.

К слову, украинские радикалы неоднократно оскверняли памятники мемориального комплекса "Холм Славы", где как раз располагается монумент Славы. Так, 16 февраля 2018 года националисты кувалдами разбили плиты на монументе борьбы против нацизма. Также вандалы сбили железную надпись "Победителям над нацизмом" и на её месте белой краской написали "памятник оккупантам". В 2017-м неизвестные похитили оттуда бронзовый венок весом 50 кг, а ранее кто-то уничтожил все металлические буквы и цифры на гранитном надгробии Героя Советского Союза Николая Кузнецова.

Монумент Славы был установлен на возвышении в городском центральном парке культуры и отдыха во Львове в 1970 году в память о победителях нацизма в годы Великой Отечественной войны. Ансамбль из бронзы и гранита включает в себя 30-метровый пилон, а также группу скульптур, в центре которой — фигуры Родины-матери и Советского воина, а рядом — захоронения около трёх с половиной тысяч воинов, в том числе Героев Советского Союза разведчика Кузнецова и лётчика Михаила Лиховида. В 1992 году Львовский областной совет уже принимал решение о демонтаже мемориала, однако позднее отменил его.

А на днях Лайф писал, что с монумента Победы в Великом Новгороде за несколько дней до реставрации обрушилась плитка. Возле памятника были замечены неизвестные, которые, вероятно, могли его частично разрушить.

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