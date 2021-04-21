Задержанный ФСБ украинский консул выехал из России

Украинский консул Александр Сосонюк в среду, 21 апреля, выехал из России после того, как несколько дней назад его задержали в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Незалежной Олег Николенко.

"Наш консул сегодня покинул территорию РФ", — рассказал он в комментарии агентству "Укринформ".

Напомним, 17 апреля Александра Сосонюка задержали в Санкт-Петербурге за получение закрытой информации из баз данных российских правоохранительных органов. Позже его отпустили, поскольку консула защищает дипломатический иммунитет. Сосонюк должен был покинуть территорию России в течение трёх суток начиная с 19 апреля.

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