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Задержанный ФСБ украинский консул выехал из России

Эту информацию подтвердили в МИД Незалежной. Киев в ответ объявил персоной нон грата российского дипломата и потребовал его выезда из страны.

21 апреля 2021, 20:18
<p>Александр Сосонюк. Фото © ФСБ РФ</p>

Александр Сосонюк. Фото © ФСБ РФ

Украинский консул Александр Сосонюк в среду, 21 апреля, выехал из России после того, как несколько дней назад его задержали в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Незалежной Олег Николенко.

"Наш консул сегодня покинул территорию РФ", — рассказал он в комментарии агентству "Укринформ".

В МИД РФ рассказали, зачем высылаемый киевский консул собирал данные об украинцах с двойным гражданством

В МИД РФ рассказали, зачем высылаемый киевский консул собирал данные об украинцах с двойным гражданством

Напомним, 17 апреля Александра Сосонюка задержали в Санкт-Петербурге за получение закрытой информации из баз данных российских правоохранительных органов. Позже его отпустили, поскольку консула защищает дипломатический иммунитет. Сосонюк должен был покинуть территорию России в течение трёх суток начиная с 19 апреля.

В свою очередь МИД Украины потребовал покинуть Незалежную старшего дипломата Посольства РФ в Киеве Евгения Черникова. Российский МИД выразил Украине протест из-за высылки дипломата и оставил за собой право на ответ. В ведомстве отметили, что обвинения в адрес посольского работника являются голословными и беспочвенными: он не совершал действий, выходящих за рамки дипломатических функций. Тогда как украинский консул собирал данные для подготовки политических репрессий украинцев с двойным гражданством. Черников покинул территорию Украины также сегодня.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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