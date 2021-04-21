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МВД насчитало 3,5 тысячи участников несанкционированных митингов в 27 городах России

Протестующие выходили в поддержку блогера Алексея Навального. Правоохранительные органы предупреждали о недопустимости нарушения закона.

21 апреля 2021, 20:25
<p>Фото © ТАСС / Юрий Смитюк</p>

Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Почти 3,5 тысяч человек приняли участие в несанкционированных акциях в 27 российских городах. В их числе были Барнаул, Кызыл, Тюмень, Петрозаводск, Ухта, Псков, Мурманск, Омск, Вологда, Владивосток. Такие данные привели в МВД.

"Барнаул – 150, Кызыл – 2, Тюмень – 50, Петрозаводск – 100, Воркута – 0, Ухта – 9, Псков – 20, Великий Новгород – 0, Мурманск – 100, Вологда – 30, – привели пример в полиции.

МВД призвало россиян отказаться от участия в незаконных акциях

МВД призвало россиян отказаться от участия в незаконных акциях

Ранее сообщалось, что в Москве на несанкционированную акцию в поддержку блогера Алексея Навального пришло порядка 6 тысяч человек.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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