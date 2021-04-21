МВД насчитало 3,5 тысячи участников несанкционированных митингов в 27 городах России

Почти 3,5 тысяч человек приняли участие в несанкционированных акциях в 27 российских городах. В их числе были Барнаул, Кызыл, Тюмень, Петрозаводск, Ухта, Псков, Мурманск, Омск, Вологда, Владивосток. Такие данные привели в МВД.