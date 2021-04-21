"Пойдём, залью тебя перцовым баллоном": Кофейный воришка устроил спектакль в супермаркете – видео
Продавец заметила подозрительно округлившийся живот мужчины и нажала тревожную кнопку, но предмет кражи злоумышленник успел выкинуть.
Кофейный воришка устроил спектакль в супермаркете. Видео © LIFE
В Кирове в одном из супермаркетов мужчина попытался выкрасть за раз несколько больших пачек кофе. Он спрятал пакеты под кофту и решил выйти на улицу, но его заметила девушка-продавец.
Молодой человек представился Василием, факт кражи он отрицал, хоть и пользуется дурной славой. Как говорят сотрудники супермаркета, он постоянно пытается что-то вынести. В этот раз похитителю удалось избавиться от украденного товара, сбросив его в отделе бытовой химии.
Но прежде Василий устроил целый спектакль в супермаркете: бросил в снимающего его на видеокамеру сотрудника магазина конфету, попытался обвинить его самого в краже, а девушку-продавца и вовсе обвинял в сексуальных домогательствах.
В результате история чуть не закончилась потасовкой. Василий предупредил, что у него есть перцовый баллончик и он готов пустить его в дело. Правда, вскоре вышел из супермаркета один и стремительно удалился.
А в Петербурге ранее вор развёл продавщицу и украл памятник Моргенштерну стоимостью в полмиллиона.
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