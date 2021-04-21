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Экономист предложил сделать выплаты родителям школьников ежегодными

Меру поддержки семей с детьми школьного возраста ранее анонсировал президент РФ Владимир Путин.

21 апреля 2021, 21:53
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Экономист предложил сделать ежегодными выплаты родителям школьников в августе перед началом учебного года. Такое предложение Никита Кричевский озвучил в эфире радио "Комсомольская правда".

"Я бы сделал выплаты в середине августа регулярными в течение каждого года на протяжении всех предстоящих лет... Ну, как сегодня, например, пособие по беременности и родам", — отметил Кричевский.

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Путин поручил ввести выплаты на детей от 8 до 16 лет из неполных семей

Напомним, в ходе ежегодного Послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что всем семьям в стране, в которых подрастают школьники, в том числе будущие первоклассники, в августе будет выплачено по десять тысяч рублей на каждого ребёнка.

Позже министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что для того, чтобы получить данную выплату, необходимо будет лишь подать заявление онлайн, а всю остальную работу возьмёт на себя государство. Всего на это уйдёт около 170 миллиардов рублей.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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