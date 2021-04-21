Иран опубликовал видео пролёта своих беспилотников над авианосцем США

Видео © Twitter / Press TV

Иранский телеканал Press TV опубликовал кадры пролёта беспилотных летательных аппаратов Исламской Республики над американским авианосцем. Видео появилось на странице канала в "Твиттере".

На кадрах с иранских беспилотников видна палуба военного корабля США и находящаяся на ней боевая техника. По данным телеканала, над авианосной группой кружили четыре летательных аппарата Корпуса стражей исламской революции.

Перед этим глава Центрального командования Вооружённых сил США генерал Кеннет Маккензи заявлял об угрозах, которые представляет армия Ирана для американских сил. По его словам, использование Тегераном малых и средних беспилотников для наблюдения и атак в регионе означает, что "впервые со времён корейской войны Вашингтон действует без полного превосходства в воздухе".

Как сообщалось ранее, Иран выпустил ракету по израильскому судну. Инцидент произошёл в акватории Аравийского моря. В результате атаки никто не погиб.

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