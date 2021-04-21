Украина попросила у США системы для радиоэлектронной борьбы с Россией

Украина хотела бы получить от Соединённых Штатов системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для противостояния России. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В интервью агентству "Рейтер" он рассказал, что такую просьбу озвучил во время недавней встречи в Европе с госсекретарём США Энтони Блинкеном на прошлой неделе. По словам Кулебы, Киеву нужны средства РЭБ, чтобы "противостоять способности России блокировать украинские коммуникации".