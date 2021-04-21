Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Украина попросила у США системы для радиоэлектронной борьбы с Россией

Киев с помощью этого электронного оружия собрался "противостоять способности России блокировать украинские коммуникации".

21 апреля 2021, 22:43
<p>Фото: © wikipedia.org/<a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:ECM_station_2.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Денис Абрамов</a></p>

Фото: © wikipedia.org/Денис Абрамов

Украина хотела бы получить от Соединённых Штатов системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для противостояния России. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В интервью агентству "Рейтер" он рассказал, что такую просьбу озвучил во время недавней встречи в Европе с госсекретарём США Энтони Блинкеном на прошлой неделе. По словам Кулебы, Киеву нужны средства РЭБ, чтобы "противостоять способности России блокировать украинские коммуникации".

В Японии обеспокоились размещением российских средств радиоэлектронной борьбы на Курилах

В Японии обеспокоились размещением российских средств радиоэлектронной борьбы на Курилах

Ранее Лайф рассказывал, что российские военные учёные предложили гарантированную защиту от НАТО.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1