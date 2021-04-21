Украина попросила у США системы для радиоэлектронной борьбы с Россией
Киев с помощью этого электронного оружия собрался "противостоять способности России блокировать украинские коммуникации".
Фото: © wikipedia.org/Денис Абрамов
Украина хотела бы получить от Соединённых Штатов системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для противостояния России. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
В интервью агентству "Рейтер" он рассказал, что такую просьбу озвучил во время недавней встречи в Европе с госсекретарём США Энтони Блинкеном на прошлой неделе. По словам Кулебы, Киеву нужны средства РЭБ, чтобы "противостоять способности России блокировать украинские коммуникации".
Ранее Лайф рассказывал, что российские военные учёные предложили гарантированную защиту от НАТО.
Выбор редакции
"Не расслабляемся": Климкина насторожили слова Путина в послании Федеральному собранию
Районы максимальной защиты от дронов будут созданы в России
Лидер Южной Кореи распорядился изучить возможность применения "Спутника V"
В Минобороны анонсировали масштабные учения в Крыму
Меньше 5000 участников на огромный город: как в Петербурге прошла несогласованная акция протеста — видео
Комментариев: 0