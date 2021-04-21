На сёрфе по Минску: прорыв огромной трубы залил улицы питьевой водой — видео

В Минске некоторые улицы затопило водопроводной водой. Видео © TUT.BY

Некоторые районы белорусской столицы затопило водой. По проезжей части машины и автобусы ездят будто катера, поднимая большие волны. Как сообщили в Минскводоканале, водоснабжение нарушено в Октябрьском, Ленинском и Заводском районах из-за повреждения крупного водопроводного трубопровода диаметром 1000 мм в районе одной из стройплощадок.

В районах, где горожане остались без воды, начался ажиотаж в магазинах. Люди массово скупали бутилированную воду. В Минскводоканале решили направить в эти районы автоцистерны с питьевой водой.

На днях Лайф рассказывал, что в Новосибирской области автобус затопило прямо на дороге. Его пришлось вытаскивать трактором. Необычная спасательная операция завершилась успешно. Транспорт продолжил путь, никто не пострадал.

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