Умер продюсер "Бешеных псов" Монте Хеллман
Он ушёл из жизни в больнице, куда был доставлен после падения в собственном доме.
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Американский режиссёр, сценарист и продюсер Монте Хеллман скончался на 92-м году жизни. Это произошло 20 апреля. Об этом пишет журнал The Hollywood Reporter, ссылаясь на дочь умершего — актрису и продюсера Мелиссу Хеллман.
Режиссёр ушёл из жизни в больнице, куда был доставлен после падения в собственном доме. Хеллман снял такие вестерны, как "Перестрелка" (The Shooting, 1966) и "Побег в никуда" (Ride in the Whirlwind, 1966), а также военную драму "В ад с чёрного хода" (Back Door to Hell, 1964) и приключенческий фильм "Полёт к ярости" (Flight to Fury, 1964). При этом во всех этих кинолентах сыграл актёр Джек Николсон.
А самая известная продюсерская работа Хеллмана — дебютная картина Квентина Тарантино "Бешеные псы" (Reservoir Dogs, 1992). Кроме того, он трижды становился лауреатом Венецианского кинофестиваля.
Ранее сообщалось, что в Москве на 97-м году жизни скончалась заслуженная артистка РСФСР, вдова знаменитого хореографа Игоря Моисеева Ирина.
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