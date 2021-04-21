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Умер продюсер "Бешеных псов" Монте Хеллман

Он ушёл из жизни в больнице, куда был доставлен после падения в собственном доме.

21 апреля 2021, 23:25
<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

Американский режиссёр, сценарист и продюсер Монте Хеллман скончался на 92-м году жизни. Это произошло 20 апреля. Об этом пишет журнал The Hollywood Reporter, ссылаясь на дочь умершего — актрису и продюсера Мелиссу Хеллман.

Режиссёр ушёл из жизни в больнице, куда был доставлен после падения в собственном доме. Хеллман снял такие вестерны, как "Перестрелка" (The Shooting, 1966) и "Побег в никуда" (Ride in the Whirlwind, 1966), а также военную драму "В ад с чёрного хода" (Back Door to Hell, 1964) и приключенческий фильм "Полёт к ярости" (Flight to Fury, 1964). При этом во всех этих кинолентах сыграл актёр Джек Николсон.

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А самая известная продюсерская работа Хеллмана — дебютная картина Квентина Тарантино "Бешеные псы" (Reservoir Dogs, 1992). Кроме того, он трижды становился лауреатом Венецианского кинофестиваля.

Ранее сообщалось, что в Москве на 97-м году жизни скончалась заслуженная артистка РСФСР, вдова знаменитого хореографа Игоря Моисеева Ирина.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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