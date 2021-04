Умер продюсер "Бешеных псов" Монте Хеллман

Режиссёр ушёл из жизни в больнице, куда был доставлен после падения в собственном доме. Хеллман снял такие вестерны, как "Перестрелка" (The Shooting, 1966) и "Побег в никуда" (Ride in the Whirlwind, 1966), а также военную драму "В ад с чёрного хода" (Back Door to Hell, 1964) и приключенческий фильм "Полёт к ярости" (Flight to Fury, 1964). При этом во всех этих кинолентах сыграл актёр Джек Николсон.