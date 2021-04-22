Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

На Марсе впервые получили кислород

Он был добыт с помощью специальной установки на борту планетохода Perseverance. В перспективе этот метод можно будет использовать шире.

22 апреля 2021, 00:54
<p>Установка MOXIE. Фото © NASA</p>

Установка MOXIE. Фото © NASA

Из атмосферы Марса впервые удалось добыть кислород. Такую возможность дала установка MOXIE, отправленная на Красную планету вместе с марсоходом Perseverance.

"Демонстрация данной технологии только начинается", — отметили в NASA и добавили, что в дальнейшем эта методика позволит получать и хранить кислород на Марсе, использовать его для обеспечения жизнедеятельности людей.

Пока удалось добыть лишь пять граммов кислорода. Этого было бы достаточно для дыхания в течение десяти минут одного астронавта. Производственные мощности MOXIE составляют около десяти граммов в час.

"MOXIE предстоит ещё много работы, но полученные при демонстрации этой технологии результаты являются очень многообещающими в свете того, что мы приближаемся к нашей цели — когда-нибудь увидеть людей на Марсе. Кислород — это не только то, чем мы дышим. Кислород важен с точки зрения получения ракетного топлива, в будущем исследователям нужно будет получать топливо на Марсе, чтобы вернуться домой", отметил заместитель руководителя научного директората NASA Джим Рейтер.

Вертолёт NASA совершил первый полёт на Марсе — видео

Вертолёт NASA совершил первый полёт на Марсе — видео

Напомним, планетоход Perseverance совершил посадку на Марс 18 февраля 2021 года. Он был запущен к Красной планете 30 июля 2020 года в рамках миссии NASA "Марс-2020". Уже на следующий день появились первые фотографии, сделанные аппаратом на планете, но они были чёрно-белыми. А позже Perseverance прислал цветные снимки. 6 марта аппарат начал своё движение и даже сделал "селфи".

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1