На Марсе впервые получили кислород
Он был добыт с помощью специальной установки на борту планетохода Perseverance. В перспективе этот метод можно будет использовать шире.
Установка MOXIE. Фото © NASA
Из атмосферы Марса впервые удалось добыть кислород. Такую возможность дала установка MOXIE, отправленная на Красную планету вместе с марсоходом Perseverance.
"Демонстрация данной технологии только начинается", — отметили в NASA и добавили, что в дальнейшем эта методика позволит получать и хранить кислород на Марсе, использовать его для обеспечения жизнедеятельности людей.
Пока удалось добыть лишь пять граммов кислорода. Этого было бы достаточно для дыхания в течение десяти минут одного астронавта. Производственные мощности MOXIE составляют около десяти граммов в час.
"MOXIE предстоит ещё много работы, но полученные при демонстрации этой технологии результаты являются очень многообещающими в свете того, что мы приближаемся к нашей цели — когда-нибудь увидеть людей на Марсе. Кислород — это не только то, чем мы дышим. Кислород важен с точки зрения получения ракетного топлива, в будущем исследователям нужно будет получать топливо на Марсе, чтобы вернуться домой", — отметил заместитель руководителя научного директората NASA Джим Рейтер.
Напомним, планетоход Perseverance совершил посадку на Марс 18 февраля 2021 года. Он был запущен к Красной планете 30 июля 2020 года в рамках миссии NASA "Марс-2020". Уже на следующий день появились первые фотографии, сделанные аппаратом на планете, но они были чёрно-белыми. А позже Perseverance прислал цветные снимки. 6 марта аппарат начал своё движение и даже сделал "селфи".
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