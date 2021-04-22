На Марсе впервые получили кислород

Из атмосферы Марса впервые удалось добыть кислород. Такую возможность дала установка MOXIE, отправленная на Красную планету вместе с марсоходом Perseverance.

"Демонстрация данной технологии только начинается", — отметили в NASA и добавили, что в дальнейшем эта методика позволит получать и хранить кислород на Марсе, использовать его для обеспечения жизнедеятельности людей.

Пока удалось добыть лишь пять граммов кислорода. Этого было бы достаточно для дыхания в течение десяти минут одного астронавта. Производственные мощности MOXIE составляют около десяти граммов в час.

"MOXIE предстоит ещё много работы, но полученные при демонстрации этой технологии результаты являются очень многообещающими в свете того, что мы приближаемся к нашей цели — когда-нибудь увидеть людей на Марсе. Кислород — это не только то, чем мы дышим. Кислород важен с точки зрения получения ракетного топлива, в будущем исследователям нужно будет получать топливо на Марсе, чтобы вернуться домой", — отметил заместитель руководителя научного директората NASA Джим Рейтер.

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