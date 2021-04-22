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Сирийские силы ПВО отразили ракетную атаку со стороны Израиля

При этом в Иерусалиме утверждают, что их военные атаковали цели на сирийской территории в ответ на запуск ракеты, которая упала в пустыне Негев недалеко от ядерного центра.

22 апреля 2021, 00:19
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Средства противовоздушной обороны Сирии отразили ракетную атаку Израиля в провинции Дамаск. Об этом сообщает агентство САНА. Отмечается, что обошлось без жертв, но в результате атаки пострадали четверо сирийских военнослужащих.

"Наши средства противовоздушной обороны отражают израильскую ракетную агрессию в районе Думайр в провинции Дамаск", — сказано в сообщении.

Названа вероятная цель новых ракетных ударов Израиля по Сирии

Названа вероятная цель новых ракетных ударов Израиля по Сирии

При этом газета Times of Israel пишет о том, что сирены воздушной тревоги сработали на севере пустыни Негев в Израиле в ночь на четверг, 22 апреля, после чего жители Иерусалима и других населённых пунктов в центральной части страны сообщили о взрывах. Данные о пострадавших и разрушениях не поступали. Позже представители израильской армии уточнили, что они атаковали цели на сирийской территории в ответ на запуск ракеты, которая упала в пустыне Негев недалеко от ядерного центра.

Это не первый случай подобных обстрелов. Около двух недель назад четверо сирийских военнослужащих пострадали в результате ракетных ударов Израиля по территории к югу от Дамаска.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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