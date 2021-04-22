Сирийские силы ПВО отразили ракетную атаку со стороны Израиля

При этом газета Times of Israel пишет о том, что сирены воздушной тревоги сработали на севере пустыни Негев в Израиле в ночь на четверг, 22 апреля, после чего жители Иерусалима и других населённых пунктов в центральной части страны сообщили о взрывах. Данные о пострадавших и разрушениях не поступали. Позже представители израильской армии уточнили, что они атаковали цели на сирийской территории в ответ на запуск ракеты, которая упала в пустыне Негев недалеко от ядерного центра.