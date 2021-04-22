Сирийские силы ПВО отразили ракетную атаку со стороны Израиля
При этом в Иерусалиме утверждают, что их военные атаковали цели на сирийской территории в ответ на запуск ракеты, которая упала в пустыне Негев недалеко от ядерного центра.
Фото © ТАСС / Zuma
Средства противовоздушной обороны Сирии отразили ракетную атаку Израиля в провинции Дамаск. Об этом сообщает агентство САНА. Отмечается, что обошлось без жертв, но в результате атаки пострадали четверо сирийских военнослужащих.
"Наши средства противовоздушной обороны отражают израильскую ракетную агрессию в районе Думайр в провинции Дамаск", — сказано в сообщении.
При этом газета Times of Israel пишет о том, что сирены воздушной тревоги сработали на севере пустыни Негев в Израиле в ночь на четверг, 22 апреля, после чего жители Иерусалима и других населённых пунктов в центральной части страны сообщили о взрывах. Данные о пострадавших и разрушениях не поступали. Позже представители израильской армии уточнили, что они атаковали цели на сирийской территории в ответ на запуск ракеты, которая упала в пустыне Негев недалеко от ядерного центра.
Это не первый случай подобных обстрелов. Около двух недель назад четверо сирийских военнослужащих пострадали в результате ракетных ударов Израиля по территории к югу от Дамаска.
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