В Минобороны анонсировали масштабные учения в Крыму
Они предназначены для проверки боеготовности Вооружённых сил. В манёврах, в частности, примут участие корабли Черноморского флота.
Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей
На крымском полигоне Опук пройдут межвидовые учения с привлечением боевых кораблей и судов Черноморского флота и Каспийской флотилии, а также подразделений ВДВ, ВВС и ПВО. Они состоятся в рамках контрольной проверки Вооружённых сил РФ.
По информации Минобороны, 22 апреля на полигоне, расположенном на полуострове, пройдёт основной этап учений войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск, которые проводятся в рамках внезапной проверки боеготовности.
В военном ведомстве уточнили, что накануне войска были переброшены в районы сосредоточения, группировка кораблей Черноморского флота, часть сил Каспийской флотилии вышли в район проведения учений, развёрнуты силы и средства береговых войск, противовоздушной обороны и ракетных противокорабельных комплексов.
Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что основные преобразования в Вооружённых силах страны завершены. В результате сформированы самодостаточные группировки войск на стратегических направлениях.
Выбор редакции
Экс-премьер Японии предложил признать Крым российским и заявил о "деструктивном поведении" США
Перевороты, армия и Киплинг: что скрывалось в послании президента к политикам и военным
Захарова обвинила США в замалчивании планов по развёртыванию ядерных вооружений
Лидер Южной Кореи распорядился изучить возможность применения "Спутника V"
"Не расслабляемся": Климкина насторожили слова Путина в послании Федеральному собранию
Комментариев: 0