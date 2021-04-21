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В Минобороны анонсировали масштабные учения в Крыму

Они предназначены для проверки боеготовности Вооружённых сил. В манёврах, в частности, примут участие корабли Черноморского флота.

21 апреля 2021, 23:58
<p>Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей</p>

Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей

На крымском полигоне Опук пройдут межвидовые учения с привлечением боевых кораблей и судов Черноморского флота и Каспийской флотилии, а также подразделений ВДВ, ВВС и ПВО. Они состоятся в рамках контрольной проверки Вооружённых сил РФ.

По информации Минобороны, 22 апреля на полигоне, расположенном на полуострове, пройдёт основной этап учений войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск, которые проводятся в рамках внезапной проверки боеготовности.

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В военном ведомстве уточнили, что накануне войска были переброшены в районы сосредоточения, группировка кораблей Черноморского флота, часть сил Каспийской флотилии вышли в район проведения учений, развёрнуты силы и средства береговых войск, противовоздушной обороны и ракетных противокорабельных комплексов.

Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что основные преобразования в Вооружённых силах страны завершены. В результате сформированы самодостаточные группировки войск на стратегических направлениях.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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