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"Не расслабляемся": Климкина насторожили слова Путина в послании Федеральному собранию

По мнению политика, Москва с позицией Киева считаться не будет, ему нужно искать помощи у других государств.

21 апреля 2021, 23:54
<p>Фото © ТАСС / Андрей Ратмиров</p>

Фото © ТАСС / Андрей Ратмиров

Выводы из послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию для Украины отнюдь не утешительны. Об этом заявил бывший министр иностранных дел этой страны Павел Климкин. Чего именно стоит опасаться народу Украины, он не уточнил, но призвал не расслабляться.

"Он не будет с нами считаться; будет сам устанавливать красные линии; будет действовать асимметрично и жёстко. Поэтому не расслабляемся, нам критически нужна готовность внутри страны и помощь извне", — написал политик в "Твиттере".

Новый поворот: что услышали западные СМИ в выступлении Владимира Путина

Новый поворот: что услышали западные СМИ в выступлении Владимира Путина

Напомним, что в ходе выступления Владимир Путин сравнил поведение некоторых стран на международной арене с тактикой шакала Табаки из книги "Маугли" великого английского писателя Редьярда Киплинга. Президент РФ подчеркнул, что за любыми действиями, представляющими опасность для России, последует жёсткий и асимметричный ответ.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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