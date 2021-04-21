"Не расслабляемся": Климкина насторожили слова Путина в послании Федеральному собранию

Выводы из послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию для Украины отнюдь не утешительны. Об этом заявил бывший министр иностранных дел этой страны Павел Климкин. Чего именно стоит опасаться народу Украины, он не уточнил, но призвал не расслабляться.

"Он не будет с нами считаться; будет сам устанавливать красные линии; будет действовать асимметрично и жёстко. Поэтому не расслабляемся, нам критически нужна готовность внутри страны и помощь извне", — написал политик в "Твиттере".

Напомним, что в ходе выступления Владимир Путин сравнил поведение некоторых стран на международной арене с тактикой шакала Табаки из книги "Маугли" великого английского писателя Редьярда Киплинга. Президент РФ подчеркнул, что за любыми действиями, представляющими опасность для России, последует жёсткий и асимметричный ответ.

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