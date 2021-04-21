Меньше 5000 участников на огромный город: как в Петербурге прошла несогласованная акция протеста — видео

Как в Петербурге прошла несогласованная акция протеста. Видео © LIFE

В Санкт-Петербурге 21 апреля состоялась несогласованная акция, в рамках которой собравшиеся хотели выразить поддержку Алексею Навальному. Во время митинга скандировали политические лозунги, некоторые держали в руках плакаты.

Демонстранты прошлись по центру Северной столицы. При этом серьёзных стычек удалось избежать, однако задержания в Петербурге всё равно были. Правоохранители неоднократно напоминали собравшимся, что акция является несогласованной, заявляли об ответственности за нарушение общественного порядка.

Стражи порядка перед митингом перекрыли подходы и подъезды к Дворцовой площади. Силовики выставили ограждения и перегородили пути автозаками и уборочной техникой. Всего на несогласованную акцию в Петербурге вышло около четырёх с половиной тысяч человек, что ничтожно мало, учитывая тот факт, что это один из крупнейших городов России.

Напомним, в Санкт-Петербурге также задержали главу местного штаба Навального, руководившего маршрутами протестующих. Он использовал жилет "Пресса" и предъявлял удостоверение корреспондента телеканала "Дождь".

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