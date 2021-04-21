Новый поворот: что услышали западные СМИ в выступлении Владимира Путина

21 апреля Владимир Путин выступил с Посланием Федеральному собранию. Львиную долю этого обращения президент посвятил социально-экономической ситуации в стране, а также борьбе с коронавирусной инфекцией и её последствиями. Однако западным СМИ всё это было неинтересно. Все же приличные западные эксперты знают, что Россия — страна-бензоколонка, где находящиеся под санкциями люди доедают последних ёжиков, а элита загоняет жителей в подвалы Лубянки. Поэтому американские и европейские журналисты освещали лишь два аспекта: фон выступления и его внешнеполитическую часть.

Что касается фона, то, комментируя выступления Владимира Путина, западные СМИ постоянно оговариваются, что оно проходило на фоне массовых выступлений сторонников Алексея Навального по всей стране. После чего начинается обязательная слезливая часть о том, как вор, лжец, популист и западный агент (в транскрипции американских и европейских СМИ — "лидер российской оппозиции") чуть ли не умирает в тюрьме. Иногда при прочтении статей даже возникает впечатление, что в посвящённых, судя по заголовкам, речи Путина текстах фоном является сама речь, а главным событием — акции протеста и задержания сторонников Навального. Некоторые западные СМИ поступают честно и умудряются засунуть в заголовок обе темы, не обманывая тем самым читателя о сути статьи.

Внешнеполитическая же часть послания президента состояла в напоминании правил игры, которые необходимо соблюдать для сосуществования всех стран мира. Условного "закона джунглей", если продолжить аналогии с Киплингом, уже использованные президентом (например, когда он сравнивал Штаты с Шерханом, а подхрюкивающих американцам с шакалом Табаки). Однако западные СМИ подают эту часть через призму угрозы. "Путин предупреждает о жёстких ответных действиях в случае пересечения Западом красных линий", — пишет BBC, и этот заголовок в тех или иных итерациях дублируют остальные.

И свою статью BBC строит, кстати, очень грамотно — отечественным либеральным борзописцам поучиться бы. Начинается статья по традиции не с самого послания, а с того, что оно проходило на фоне "задержаний сотен сторонников Навального". Затем идут уже цитаты Путина, после которых следует не частное мнение авторов, а правильно подобранная фактура. По большей части не ложь, а вставленная в нужный контекст правда.

Например, BBC цитирует слова Путина о самих красных линиях. "Мы действительно не хотим сжигать мосты. Но если кто-то воспринимает наши добрые намерения как безразличие или слабость и сам намерен окончательно сжечь или даже взорвать эти мосты, должен знать, что ответ России будет асимметричным, быстрым и жёстким, — говорит российский президент. — А где будет проходить красная линия, это мы будем определять в каждом конкретном случае сами".

И дело тут даже не в том, что цитата несколько искажена — между этими двумя предложениями есть ряд других, где Путин акцентирует оборонительный характер этих действий. А в том, что после этого идёт фактура о наращивании российской военной группировки возле украинских границ (действительно имеющем место быть), и, конечно же, ни слова о том, что это наращивание происходит в ответ на агрессивные украинские действия и планы.

ABC News, казалось бы, более объективны: они пишут, что "Кремль отверг обеспокоенность Украины и Запада относительно наращивания войск, заявив, что никому не угрожает и что Россия имеет полное право размещать свои войска на своей территории". Но тут же добавляют, что "Кремль также предупредил Украину не использовать силу для восстановления контроля за находящимися под властью повстанцев восточными землями, заявив о готовности России вмешаться для защиты гражданских в регионе". Опять же, ни слова о том, что Украина обязалась соблюдать Минские соглашения, добиваться политического урегулирования и вообще не использовать силу в Донбассе.

Некоторые СМИ, конечно, обращают внимание и на другие детали выступления. Например, на ракетные — там, где Владимир Путин рассказывал о поступающем в 2022 году на боевое дежурство полке, вооружённом новейшими тяжёлыми межконтинентальными баллистическими ракетами "Сармат".

Польские, в частности, СМИ пытаются как-то нивелировать эту новость. "Российские заявления вызывают много сомнений. Ключ в том, сможет ли трудноуправляемая ракета наносить точечные удары. Специалисты также отмечают, что новая ракета в значительной степени основана на ракете SS-18 "Сатана" с гораздо более скромными возможностями", — пишут местные журналисты. Ну и добавляют мысль о том, что запуск этой ракеты стоит очень дорого.

Интерес поляков, в общем-то, понятен: Варшава готова размещать на своей территории американские ракеты, а значит, подпадает под перекрестие российских прицелов. Непонятно лишь столь пренебрежительное отношение к угрозе. Если Запад пересечёт все красные линии, если всё-таки совершит агрессию против Российской Федерации, то важно ли будет полякам, на сколько метров от цели при попадании отклонилась ядерная боеголовка и сколько стоил России её запуск?

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