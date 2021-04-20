Разменяет ли Москва офисный центр в Праге на особняки Чехии по всей России

Есть старинная мудрость: когда кто-то вам рассказывает про свои очень важные принципы, не забудьте проверять карманы. Это касается не только людей, но и целых стран. Вот и опять. Где-то в очень козырном месте в городе Праге, где-то между переулком Политковской и тупичком Немцова, есть участки земли, которые не принадлежат городу. Да и Чехии они тоже не принадлежат.

Если честно, такие участки есть в каждой стране и в каждой столице и даже не всегда в столице. Вот, например, в Петропавловске-Камчатском есть кусок земли, который принадлежит Великобритании, прямо в центре города. На нём стоит памятник капитану Клерку, который принял командование от капитана Кука, которого, как известно, сожрали прадедушки активистов BLM.

А у маленькой страны Чехии в Москве стоит на улице ​Юлиуса Фучика, 12–14, восемь основных зданий общей площадью 16 тысяч 740 квадратных метров. Только кадастровая минимальная стоимость этих объектов, согласно данным Единого государственного реестра недвижимости, достигает 1 миллиарда 456,2 миллиона рублей, как посчитал Лайф.

Так вот, у России тоже есть и недвижимость, и участки земли, и именно в седьмом, вполне себе центральном, районе Праги — здание посольства и земля под ним, здание консульства и земля под ним, а также несколько участков, которые тоже принадлежат посольству: полгектара земли вокруг дипмиссии. Здание для посольства Советскому Союзу подарили за освобождение Праги. По документам эти участки принадлежали СССР с 1970 года.

И, собственно, никого это особенно не волновало. Особенно если учесть, что до последнего времени и стоило всё это не дороже денег. Как мы помним, ещё лет пять назад банальную квартиру в Праге можно было купить по цене в три раза дешевле московского аналога. Но безумные цены на недвижимость в Австрии и Германии выталкивали тамошних жителей покупать недвижимость в Чехии как наиболее удобной локации. И сейчас местная недвижимость приближается уже к берлинской. Кстати, то же самое творится и в Братиславе. Думается, что для обеих стран это довольно непосильная ноша — от этого страдают только местные и выигрывают только спекулянты. Мы же помним, когда замок времён барокко в этих странах можно было купить за сотку кило евро. Или вообще за один евро с обязательством сохранить объект истории и культуры.

Но кроме спекулянтов землёй есть ещё и спекулянты политические, а вот они и есть самые шакалы. Вот эта вся мразота из руководства седьмого района, которая то обливала краской памятник советскому маршалу, то кричала "заберите его в Россию", то сносила. Не был бы он бронзовый, аборигены седьмого района тоже его бы сожрали, как Кука.

А теперь на волне, инспирированной из города, где недвижимость достигла уже совершенно гротескных высот, — Вашингтона, — со всеми этими обвинениями во взорванных складах среди шпионских страстей и исторических обид вдруг местные озаботились русской недвижимостью в чешской столице. Нет, пока дело не дошло до русских бизнесменов и политических беглецов, которые там свили уютные гнёздышки. Они, наверное, будут следующими. Пока решили пощипать собственность России как государства.

Речь зашла о том, что надо бы участки земли, которые принадлежали сначала СССР, а потом правопреемнице его — РФ, переданные по договору от 1970 года, экспроприировать. Это, конечно, нечто новенькое в международной практике. Шаг, который может привести некоторым образом к пересмотру многих принципов дипломатической работы по всему миру.

Конечно, можно выслушивать весь этот бред и про страшных русских гэрэушников, и про вину за 1968 год (на что всегда надо отвечать: "Вы нам ещё за белочехов не ответили"). Но надо иметь в виду простые человеческие слабости. Скажем, в седьмом районе Праги офисный центр под ключ площадью 900 метров стоит сейчас 5 300 000 евро. Очень могут кому-то пригодиться участки, изъятые у русской дипломатической миссии. Как мы видим, деградация дипломатии в Европе, даже такой захудаленькой, как Чехия, происходит до уровня оппонентов капитана Кука.

Но, так как Россия тут решила отвечать на каждый выпад адекватно и симметрично, чехам надо бы, конечно, иметь в виду, что в Москве имеется дворец, построенный специально для миссии Чехословакии ещё в 1955 году, и ни с чехов, ни со словаков тогда не взяли ни одной копейки или кроны. И этот теперь уже чешский посольский комплекс до сих пор один из самых масштабных в Москве. И стоит он на 3-й Тверской-Ямской — в одном из самых дорогущих районов столицы. Представляете, сколько это стоит? Какой там к чертям офисный центр в седьмом районе Праги…

А ведь есть прекрасный особняк (и тоже на Тверской) в Питере, который принадлежит генконсульству Чехии. Да и в Нижнем кое-что имеется. И даже в Ханты-Мансийске. Если сейчас русские будут эту тему развивать, то может получиться очень, очень смешно. Только не надо потом друг друга спрашивать на манер киевлян: "А нас-то за шо?"

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