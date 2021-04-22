Лидер Южной Кореи распорядился изучить возможность применения "Спутника V"

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выразил желание использовать в стране российскую вакцину от CoViD-19 "Спутник V". Он уже дал соответствующее поручение своей администрации. Специалисты уже начали рассматривать возможность применения препарата в Южной Корее.

"Учитывая беспокойство касательно поставок вакцин, советники высказали мнение о необходимости рассмотреть вопрос внедрения российской вакцины, на что президент Мун Чжэ Ин сказал: "Так и сделайте", — отметил источник в администрации президента, передаёт агентство Ренхап.

Пока не ведётся речи о полномасштабном применении российской вакцины. В Южной Корее лишь изучают данные об использовании вакцины в других государствах.

Ранее Лайф рассказывал, что в Южной Корее решили запустить производство 650 миллионов доз "Спутника V". Пока предполагается, что их будут готовы направлять в любые страны по запросу РФПИ.

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