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Лидер Южной Кореи распорядился изучить возможность применения "Спутника V"

В этой стране вскоре будет начато масштабное производство российской вакцины, но пока предполагалось, что только на экспорт.

22 апреля 2021, 00:08
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выразил желание использовать в стране российскую вакцину от CoViD-19 "Спутник V". Он уже дал соответствующее поручение своей администрации. Специалисты уже начали рассматривать возможность применения препарата в Южной Корее.

"Учитывая беспокойство касательно поставок вакцин, советники высказали мнение о необходимости рассмотреть вопрос внедрения российской вакцины, на что президент Мун Чжэ Ин сказал: "Так и сделайте", — отметил источник в администрации президента, передаёт агентство Ренхап.

Пока не ведётся речи о полномасштабном применении российской вакцины. В Южной Корее лишь изучают данные об использовании вакцины в других государствах.

В Еврокомиссии оценили сроки поставки вакцины "Спутник V" в ЕС

В Еврокомиссии оценили сроки поставки вакцины "Спутник V" в ЕС

Ранее Лайф рассказывал, что в Южной Корее решили запустить производство 650 миллионов доз "Спутника V". Пока предполагается, что их будут готовы направлять в любые страны по запросу РФПИ.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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