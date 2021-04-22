Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

СМИ: Байден может признать геноцид армян в Османской империи

Это чревато резкой реакцией со стороны Турции. Два года назад она уже грозилась признать геноцид индейцев в Штатах.

22 апреля 2021, 00:28
<p>Фото © Пресс-служба Белого дома</p>

Фото © Пресс-служба Белого дома

Президент США Джо Байден намеревается официально признать геноцид армян в Османской империи. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники во власти.

По данным авторитетного издания, заявлено об этом может быть в грядущую субботу на официальном мероприятии. Однако до сих пор остаётся возможность, что Байден вспомнит о тех событиях, не называя их геноцидом.

Турция пригрозила США признать геноцид индейцев в ответ на резолюцию об армянах

Турция пригрозила США признать геноцид индейцев в ответ на резолюцию об армянах

Лайф рассказывал, что ещё два года назад Сенат Конгресса США принял постановление о необходимости официального признания геноцида армян. Этим жестом верхняя палата парламента выразила мнение о том, что США должны помнить об этих чёрных страницах истории и чтить память об убитых людях.

Уничтожение армян признали геноцидом и осудили Россия, Польша, Франция, Германия и многие другие, а также Всемирный совет церквей. Современная историография Турции и Азербайджанской Республики отрицает факт геноцида.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1