СМИ: Байден может признать геноцид армян в Османской империи
Это чревато резкой реакцией со стороны Турции. Два года назад она уже грозилась признать геноцид индейцев в Штатах.
Фото © Пресс-служба Белого дома
Президент США Джо Байден намеревается официально признать геноцид армян в Османской империи. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники во власти.
По данным авторитетного издания, заявлено об этом может быть в грядущую субботу на официальном мероприятии. Однако до сих пор остаётся возможность, что Байден вспомнит о тех событиях, не называя их геноцидом.
Лайф рассказывал, что ещё два года назад Сенат Конгресса США принял постановление о необходимости официального признания геноцида армян. Этим жестом верхняя палата парламента выразила мнение о том, что США должны помнить об этих чёрных страницах истории и чтить память об убитых людях.
Уничтожение армян признали геноцидом и осудили Россия, Польша, Франция, Германия и многие другие, а также Всемирный совет церквей. Современная историография Турции и Азербайджанской Республики отрицает факт геноцида.
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