В Москве почти всех задержанных на акции отпустили без составления протоколов
Обошлось без массовых задержаний: стражи порядка доставляли в автозаки только самых активных участников митингов.
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В Москве из отделов полиции отпустили почти всех задержанных на несогласованной акции протеста 21 апреля. Об этом сообщил заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Николай Зуев.
"Массовых задержаний на акции не было. Мы проверили отделы полиции — там порядка 20 доставленных. Большинство людей отпускали сразу без составления протоколов", — приводит ТАСС слова общественника.
В столичном главке МВД же ранее сообщали, что в акции приняло участие лишь около шести тысяч человек. Среди задержанных оказался 15-летний подросток с сапёрной лопатой. По данным агентства, мальчик состоит на учёте в психоневрологическом диспансере.
Полиция задерживала только самых активных участников митинга. Было несколько стычек с правоохранителями.
Ещё меньше людей вышло на акцию в Санкт-Петербурге. Там также с наступлением темноты митинг завершился: люди сами разошлись.
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