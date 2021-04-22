Диетолог рассказала, как не попасться на уловку обезжиренных продуктов

Употребление обезжиренных или маложирных продуктов необязательно приведёт к похудению. Это отметила врач – диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова. Это связано с тем, что набор веса зависит не только от процента жира в пище, но и от количества съеденного.

"Если продукт маложирный или обезжиренный, это не значит, что его можно есть с утра до вечера три раза в день. Человек таким образом переедает. Он перебирает белков, насыщенных жиров и промышленных трансжиров, а также простых углеводов", — сказала Нурия Дианова в интервью радио Sputnik.

Она отмечает, что следует обращать внимание на отсутствие так называемых трансжиров в еде. В такие продукты могут добавить сахар, соль, крахмал, чтобы компенсировать консистенцию и создать приятный вкус. Всё это чревато серьёзными проблемами со здоровьем и набором лишнего веса.

"Со временем избыточное количество добавок влияет на кишечник, на красоту, чистоту кожных покровов. По УЗИ могут быть реактивные панкреатиты, когда явного нарушения функций нет, но есть изменения поджелудочной", — отметила диетолог, добавив, что лучше выбирать исходно натуральные продукты средней жирности.

Чтобы увеличить продолжительность жизни, необходимо придерживаться пятиразового питания, рассказали ранее эксперты. При этом нужно каждый день съедать две порции фруктов и три — овощей.

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