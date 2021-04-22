В России предложили назначать пенсии по инвалидности автоматически

В России страховые и социальные пенсии по инвалидности предлагается назначать автоматически, без заявок самих граждан. Законопроект рассмотрят на ближайших заседаниях Госдумы во втором чтении.

Согласно новым правилам после внесения данных в федеральный реестр инвалидов они автоматически будут направляться в Пенсионный фонд РФ. На рассмотрение будет уходить порядка пяти дней, после чего человеку придёт извещение о назначении пенсии, пишет "Парламентская газета".

Отмечается, что писать заявление также не придется для получения региональных социальных надбавок и досрочных пенсий, которые назначаются по предложению органов службы занятости. Ещё одно новшество — обязанность Пенсионного фонда раз в три года оповещать россиян после достижения ими возраста 45 лет о предполагаемом размере пенсии. Ещё одна норма документа предполагает презумпцию согласия на увеличение пенсии. Прежде приходилось подавать соответствующее заявление.

Ранее россиянам рассказали, в каких случаях возможен досрочный выход на пенсию. В частности, это предусмотрено для граждан предпенсионного возраста, которые лишились работы из-за сокращения штата или из-за ликвидации организации, встали на учёт в службе занятости, но их там не смогли трудоустроить.

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