"Кульминация века инноваций": Cadillac презентовала мощный серийный электрокроссовер

Американская компания Cadillac презентовала серийную версию электрического кроссовера Lyriq, который впервые был показан в августе прошлого года. Авто, которое стало "кульминацией века инноваций и началом новой эры для компании", поступит в продажу в США в 2022-м.

По внешним характеристикам серийный автомобиль практически не отличается от прошлогоднего концепт-кара. При разработке конвейерной версии в Cadillac решили отказаться от подсвечиваемых "утопленных" в корпусе дверных ручек и внешних камер, которые заменили традиционными боковыми зеркалами.

Отмечается, что Cadillac Lyriq создан на новой модульной платформе собственной разработки General Motors, которая в дальнейшем ляжет в основу машин разных размеров и классов. В состав силовой установки транспортного средства входит комплект батарей Ultium на 100 кВт-ч, которые питают электрический двигатель на задней оси, развивающий 345 л.с. и 440 Нм крутящего момента. Тяга передаётся на задние колёса. В будущем у Cadillac Lyriq появится более мощная версия с двумя двигателями и полным приводом. Батареи позволяют проехать авто до 500 километров. Пополнить запас мощности можно при помощи 19,2-киловаттного домашнего модуля или специальной быстрой системы на 190 киловатт. В последнем случае каждые десять минут зарядки будут прибавлять автомобилю более 120 километров хода.

Заказы на Cadillac Lyriq начнут принимать в конце нынешнего года, а серийный выпуск стартует в начале 2022-го. Цены на электрический кроссовер стартуют почти от 60 тысяч долларов (около 4,5 миллиона рублей). Не исключается, что со временем данная модель может добраться и до России.

Ранее немецкий автоконцерн Daimler представил первый полностью электрический седан марки Mercedes-Benz, получивший название EQS.

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