Ел собачий корм, грели друг друга с питомцем: рыбак чудом выжил после четырёх дней на морозе

Рыбак Сергей Сторожев, которого на Сахалине искали в течение четырёх дней, рассказал, как ему удалось выжить. Мужчина считает, что без своей собаки Тигры погиб бы. 16 апреля они на лодке вышли в море из "Южного порта" в Углегорске и направились в стан "Комсомольский", в сторону бухты Казакевича.

У мужчины был спутниковый телефон, однако вскоре связь пропала. В районе организовали поиски. Как позже выяснилось, лодка рыбака сломалась в районе бухты Китоуси урочища Широкая Падь. Отремонтировать её Сторожев не мог. Он забрал аккумулятор, спутниковый телефон, и вместе с собакой пошёл в сторону стана. Путь преградила река, преодолеть которую мужчина не мог.

Своего алабая Тигру Сторожев назвал настоящим героем. В первый же день после поломки судна собака спасла ему жизнь дважды: сначала за шиворот вытащила из реки, а потом — из сугроба в лесу. Еды у мужчины с собой было немного: он рассчитывал добраться до южного ковша бухты Казакевича часа за четыре. Однако случилось так, что припасы пришлось растягивать на четыре дня.

"С собой был собачий сухой корм, так что моя Тигра в лесу не голодала, я и сам его ел, когда печенье закончилось. От дождя и снега укрывались под брезентом, спали, обнявшись с Тигрой, чтобы согреться. В одну из морозных ночей я чуть не умер, до того было холодно. Ноги пощипывало от переохлаждения, я их не чувствовал. Даже уже почти смирился: умру так умру. А утром глаза открыл, смотрю: свет божий, всё хорошо, значит будем жить", — приводит слова мужчины издание "Углегорские новости".

В течение четырёх дней рыбак и собака грели друг друга, пока Сторожеву не удалось подсоединить аккумулятор к спутниковому телефону и связаться с близкими. На помощь тут же отправились коллеги со стана "Комсомольский", где пропавший был бригадиром. 9 октября мужчина отметит свой 50-летний юбилей. Он признался, что теперь в календаре появится ещё одна дата — 20 апреля: второй день рождения, а его собака Тигра будет на этом празднике главным героем.

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