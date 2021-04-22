В двух странах обнаружена поддельная вакцина Pfizer от коронавируса
В Польше её вколоть никому не успели, а вот в Мексике уколы уже получили около 80 человек. Партии препарата конфискованы.
Фото © ТАСС / ANSA
Сразу в двух странах — в Польше и Мексике — обнаружена поддельная вакцина от коронавируса. Как сообщает Wall Street Journal, препарат выдавали за медикамент производства американской компании Pfizer.
В Мексике эту лжевакцину успели вколоть примерно 80 гражданам, причём стоимость процедуры составила тысячу долларов, что около 76 тысяч рублей. Подделку выдала кустарная этикетка.
А вот в Польше применить препарат не успели. По предварительным данным, вместо вакцины в сосудах было лекарство от морщин. Партии контрафакта в обеих странах изъяты.
Ранее "Профиль" рассказывал, что врачам пришлось опровергать теорию о способности вакцин подключаться к Интернету через "интерфейс человеческого тела".
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