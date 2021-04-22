"Нет каких-то опасений": В Рязанской области заявили о серьёзном контроле над скопинским маньяком

Губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил, что он не получал жалоб от местных жителей из-за вернувшегося из колонии скопинского маньяка Виктора Мохова. Глава региона заверил, что правоохранительные органы достаточно серьёзно контролируют осуждённого, особой напряжённости в обществе по этому поводу нет.

"Полиция докладывает, что достаточно серьёзно контролируют его и нет каких-то опасений у них, потому что контроль налажен. А жители по-разному [реагируют], это надо уже у них спросить, кто рядом живёт… Какого-то там напряжения серьёзного в обществе нет", — приводит слова Любимова РИА "Новости".

После освобождения из колонии за Моховым установлен надзор сроком на шесть лет. На это время ему нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам, без разрешения выезжать за пределы района, также ему необходимо регулярно отмечаться в полиции.

Ранее Скопинский районный суд дополнил ограничения для Мохова, но не удовлетворил иск о запрете ему на посещение кафе и баров, а также на общение с журналистами и в Интернете.

Напомним, Виктор Мохов в 2000 году похитил двух девушек и запер их в своём доме в Скопине. Он продержал своих жертв в подвале почти четыре года, а одна из них за это время дважды рожала от маньяка, но оба раза преступник отбирал детей. На свободу скопинский маньяк вышел 3 марта 2021 года, проведя за решёткой 17 лет.

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