Греф предположил, когда в России начнётся новый всплеск заболеваемости коронавирусом

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что третья волна коронавируса в России, "вероятно, будет". Он отметил, что ни одной стране в мире не удалось этого избежать.

"Как только страна входит в температурные режимы, благоприятствующие распространению инфекции, начинается всплеск", — сказал Греф в беседе с РБК.

Он полагает, что новая волна заболеваемости ковидом будет не такой высокой, как предыдущие две, однако решающую роль будет играть вакцинация населения и то, насколько будет сформирован коллективный иммунитет.

"Темпы вакцинации являются сегодня критически важным элементом для того, чтобы снизить возможную третью волну", — подчеркнул глава Сбербанка.

Греф добавил, что по обеспечению вакцинации в России "сейчас вышли на хороший уровень" и какого-либо дефицита препарата от ковида не будет уже с мая.

"Сейчас ограничением будет уже не физический объём производства вакцины, а как убедить людей, что вакцина безопасна и так далее. Но сейчас, слава Богу, людская молва расходится, наша вакцина показывает очень хорошие результаты", — сказал Греф.

По его мнению, если до начала сентября удастся вакцинировать 60–70 миллионов человек, то это будет "очень хороший темп", означающий, что есть очень хорошие шансы "пройти осень спокойно".

Также Греф рассказал, что первым в Сбербанке вакцинировался от коронавируса, после этого привился топ-менеджмент. Другие сотрудники первоначально, как правило, не желали, но их "продолжали убеждать", и в итоге люди решились сделать прививку. По оценке Грефа, коллективный иммунитет в Сбербанке, включая привитых и переболевших, составляет 44%.

Ранее сообщалось, что третья волна коронавируса может прийти в Санкт-Петербург уже в конце апреля. При этом уточнялось, что её можно предотвратить благодаря активной вакцинации.

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