Россиянин отправился за решётку на восемь лет за финансирование терроризма
По версии следствия, он отправлял деньги боевикам в Сирию, а сам вёл пропагандистскую работу через соцсети.
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Житель Новосибирска отправился за решётку на восемь с половиной лет за финансирование терроризма. Такое решение 1-й Восточный окружной военный суд вынес в отношении сторонника террористической организации "Катиба таухид валь-джихад"* Акбара Пардаева.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ, три года осуждённый проведёт в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима. По версии следствия, будучи гражданином одной из республик ближнего зарубежья, Пардаев держал активную связь с террористами в Сирии. В 2019 году систематически отправлял им деньги. А ещё задержанный вёл пропаганду в соцсетях и планировал принять участие в Сирии в так называемом джихаде.
Ранее Лайф рассказывал, что в 2020 году в России было предотвращено 44 теракта, задержано более 800 бандитов и их пособников. Об этом рассказал первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета Игорь Кулягин.
* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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