Россиянин отправился за решётку на восемь лет за финансирование терроризма

Житель Новосибирска отправился за решётку на восемь с половиной лет за финансирование терроризма. Такое решение 1-й Восточный окружной военный суд вынес в отношении сторонника террористической организации "Катиба таухид валь-джихад"* Акбара Пардаева.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ, три года осуждённый проведёт в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима. По версии следствия, будучи гражданином одной из республик ближнего зарубежья, Пардаев держал активную связь с террористами в Сирии. В 2019 году систематически отправлял им деньги. А ещё задержанный вёл пропаганду в соцсетях и планировал принять участие в Сирии в так называемом джихаде.