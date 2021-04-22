Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Россиянин отправился за решётку на восемь лет за финансирование терроризма

По версии следствия, он отправлял деньги боевикам в Сирию, а сам вёл пропагандистскую работу через соцсети.

22 апреля 2021, 04:25
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Житель Новосибирска отправился за решётку на восемь с половиной лет за финансирование терроризма. Такое решение 1-й Восточный окружной военный суд вынес в отношении сторонника террористической организации "Катиба таухид валь-джихад"* Акбара Пардаева.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ, три года осуждённый проведёт в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима. По версии следствия, будучи гражданином одной из республик ближнего зарубежья, Пардаев держал активную связь с террористами в Сирии. В 2019 году систематически отправлял им деньги. А ещё задержанный вёл пропаганду в соцсетях и планировал принять участие в Сирии в так называемом джихаде.

Патрушев предупредил об угрозе терактов в Крыму: за 2020 год там предотвратили шесть атак

Патрушев предупредил об угрозе терактов в Крыму: за 2020 год там предотвратили шесть атак

Ранее Лайф рассказывал, что в 2020 году в России было предотвращено 44 теракта, задержано более 800 бандитов и их пособников. Об этом рассказал первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета Игорь Кулягин.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1