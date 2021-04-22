Синоптики оценили шансы на праздничное "супертепло" в Москве

Тепло вернётся в Москву не раньше 5 мая. Как отметила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, в ближайшие две недели в Москве будет холодная погода.

"Скорее всего, супертепла на Первомай и на Пасху не ожидается", — пояснила Позднякова в беседе с телеканалом "Москва 24".

До конца апреля в столичном регионе будут дожди, они захватят и первые числа мая. 22 апреля температура в Москве составит 7–9 градусов тепла, а в последующие дни столбик термометра поднимется до 10 градусов. 25, 26 и 27 апреля при прояснениях в отдельных местах Москвы и Подмосковья температура воздуха может опускаться ниже нуля.

Ранее специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк также отметила, что на майские праздники ожидать в Москве невероятного тепла не стоит. При этом она уверена, что отличная погода придёт в столицу уже в скором времени.

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