Власти Кузбасса прокомментировали смерть женщины в подъезде после визита скорой

В городе Анжеро-Судженске в подъезде многоэтажного дома умерла женщина. По словам жильцов, перед этим медики скорой помощи не оказали ей помощь и уехали. Однако в региональном Минздраве утверждают другое: пациентка сама отказалась от медосмотра.

"По приезде на адрес бригада обнаружила женщину, лежащую на крыльце подъезда. От осмотра и оказания медицинской помощи она отказалась. Рядом с женщиной присутствовал мужчина, назвавший себя её сожителем. Бригада скорой медицинской помощи помогла ему завести женщину в подъезд и вернулась на станцию", — рассказали в Минздраве.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что местная жительница днём обнаружила в своём подъезде женщину в тяжёлом состоянии и вызвала скорую помощь. Она дождалась приезда медиков и ушла. Когда вернулась, обнаружила тело умершей, скорая приехала вновь и констатировала смерть. По данному факту СУ СК РФ по Кемеровской области проводит доследственную проверку.

Лайф рассказывал, что жительница Подмосковья умерла во время неудачной операции по подтяжке лица. Несмотря на все усилия бригады скорой помощи, она скончалась.

Авторы