Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Власти Кузбасса прокомментировали смерть женщины в подъезде после визита скорой

Версия местного Минздрава отличается от той, которой придерживаются жильцы дома. В ситуации разбирается Следственный комитет.

22 апреля 2021, 04:58
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В городе Анжеро-Судженске в подъезде многоэтажного дома умерла женщина. По словам жильцов, перед этим медики скорой помощи не оказали ей помощь и уехали. Однако в региональном Минздраве утверждают другое: пациентка сама отказалась от медосмотра.

"По приезде на адрес бригада обнаружила женщину, лежащую на крыльце подъезда. От осмотра и оказания медицинской помощи она отказалась. Рядом с женщиной присутствовал мужчина, назвавший себя её сожителем. Бригада скорой медицинской помощи помогла ему завести женщину в подъезд и вернулась на станцию", — рассказали в Минздраве.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что местная жительница днём обнаружила в своём подъезде женщину в тяжёлом состоянии и вызвала скорую помощь. Она дождалась приезда медиков и ушла. Когда вернулась, обнаружила тело умершей, скорая приехала вновь и констатировала смерть. По данному факту СУ СК РФ по Кемеровской области проводит доследственную проверку.

Старейшая жительница США умерла и оставила после себя 108 правнуков и 120 праправнуков

Старейшая жительница США умерла и оставила после себя 108 правнуков и 120 праправнуков

Лайф рассказывал, что жительница Подмосковья умерла во время неудачной операции по подтяжке лица. Несмотря на все усилия бригады скорой помощи, она скончалась.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Врачам скорой из-за сугробов пришлось добираться до пациентки на санях с лошадьми, но они всё равно не успели оказать помощь — видео

16 апреля, 09:01

Акции протеста в городах Сибири оказались малочисленными

вчера в 17:44

Синоптики оценили шансы на праздничное "супертепло" в Москве

сегодня в 04:40

Посол США в России выехал из резиденции с багажом

сегодня в 05:53

В России могут упростить получение доплат к пенсиям для некоторых категорий работников

сегодня в 05:38

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1