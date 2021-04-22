Под Астраханью перевернулась лодка с отдыхающими, есть погибший

В Харабалинском районе Астраханской области перевернулась лодка, на борту которой находилось два человека, один из них утонул. Инцидент произошёл на реке Сухой Даниловке, сообщает управление МЧС России по региону.

Отмечается, что мужчины жили на базе отдыха. Катаясь на лодке, они не надели спасательные жилеты. Плавательное средство столкнулось с подводным препятствием и перевернулось. Погиб мужчина 1989 года рождения, второй не пострадал.

Визуальные поиски тела не дали результатов из-за тёмного времени суток. С утра поисковые работы были продолжены, привлечены водолазы ГКУ "Волгоспас".

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