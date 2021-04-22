Под Астраханью перевернулась лодка с отдыхающими, есть погибший
Инцидент произошёл ночью, поэтому визуальные поиски не дали результатов. К операции уже привлекли водолазов.
Фото © "ВКонтакте" / "МЧС Астрахань"
В Харабалинском районе Астраханской области перевернулась лодка, на борту которой находилось два человека, один из них утонул. Инцидент произошёл на реке Сухой Даниловке, сообщает управление МЧС России по региону.
Отмечается, что мужчины жили на базе отдыха. Катаясь на лодке, они не надели спасательные жилеты. Плавательное средство столкнулось с подводным препятствием и перевернулось. Погиб мужчина 1989 года рождения, второй не пострадал.
Визуальные поиски тела не дали результатов из-за тёмного времени суток. С утра поисковые работы были продолжены, привлечены водолазы ГКУ "Волгоспас".
Ранее Лайф рассказывал, что любительница селфи упала с моста возле Кремля. По счастливой случайности рядом проезжали сотрудники МЧС, они остановились, чтобы помочь девушке.
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