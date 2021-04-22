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Категорий: 18

В МИД РФ назвали недопустимым ультимативный тон Чехии в отношении Москвы

"Залп" от представителей различных ветвей власти ударил по самой стране, подчеркнули в министерстве.

22 апреля 2021, 06:59
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Ультиматумы Чехии в адрес России являются недопустимыми и неприемлемыми, и Прага должна это понимать. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции "Вести FM".

"В любом случае ни ультиматумы, ни ультимативный тон, ни в принципе подобные заходы, которые делаются, они недопустимы в отношении нашей страны. Но я не думаю, что они этого не знают", — сказала дипломат.

Захарова отметила, что "залп" от представителей различных ветвей власти Чехии ударил не столько в никуда, сколько по самой стране.

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Ранее глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что потребовал от Москвы немедленно вернуть на свои места в дипломатическое представительство всех высланных из РФ сотрудников чешского посольства. По его словам, произошедшее буквально парализовало работу дипмиссии. Если этого не произойдёт до 12:00 22 апреля, тогда численность Посольства РФ сократится до аналогичного чешскому. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал бесперспективным общение с Москвой в стилистике требований.

Напомним, Чехия решила выслать 18 российских дипломатов. Премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил, что российские разведчики якобы могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Также Чехия объявила в розыск двух россиян, обвиняемых Британией в отравлении Скрипалей, — Александра Петрова и Руслана Боширова. Однако затем Прага опровергла связь между розыском и высылкой дипломатов РФ. В российском МИД назвали действия Чехии фокусами. Позднее Чехия исключила "Росатом" из тендера на строительство АЭС.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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