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Пограничники в Крыму задержали украинских браконьеров

У них конфисковали более пяти тысяч метров сетей. Капитан судна оштрафован на 257 тысяч рублей.

22 апреля 2021, 07:16

Фото © Pixabay

Видео © Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым

У берегов Крыма пограничники задержали рыболовецкое судно с украинскими браконьерами, которые ловили камбалу и ската в российских водах. Как сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по региону, суд оштрафовал капитана более чем на 250 тысяч рублей.

"В ходе проведения контрольных мероприятий российскими пограничниками установлены два члена экипажа, граждане Украины. На борту катера обнаружено несколько десятков особей камбалы-калкан и ската, свыше пяти тысяч метров сетей с ячеей от 185 до 220 мм", — уточнили в ведомстве.

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Отмечается, что судно браконьеров сопроводили в населённый пункт Черноморское, где были составлены материалы по факту происшествия, которые затем передали в суд. В итоге по решению суда 21 апреля капитана обязали выплатить штраф в размере 257 тысяч рублей, а также у нарушителей конфисковали более пяти тысяч метров сетей, с помощью которых они ловили рыбу.

Ранее суд в Ленобласти вынес приговор браконьерам, которые на снегоходах убили шесть лосей. Всех фигурантов дела о зверской расправе над животными признали виновными в незаконной охоте.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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