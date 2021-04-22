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Лукашенко вылетел в Москву на встречу с Путиным

Лидеры стран обсудят актуальную повестку двусторонних отношений, предметно остановившись на вопросах торгово-экономического взаимодействия.

22 апреля 2021, 07:18
<p>Фото © <a href="https://t.me/belta_telegramm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">БелТА</a></p>

Фото © БелТА

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел с рабочим визитом в Москву, где встретится с главой РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает БелТА.

Отмечается, что во время переговоров лидеры двух стран обсудят актуальную повестку белорусско-российских отношений, при этом более предметно остановятся на вопросах торгово-экономического взаимодействия, в том числе в продолжение состоявшихся ранее встреч и телефонных разговоров.

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Кроме того, будет затронута тема совместного противостояния пандемии CoViD-19, а также главы государств обсудят дальнейшие шаги по восстановлению полноценного транспортного сообщения. В числе приоритетных вопросов и союзная тематика.

Ранее в Кремле обозначили темы встречи Путина и Лукашенко. В преддверии переговоров российский лидер затронул тему белорусского кризиса в своём Послании Федеральному собранию.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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