Лукашенко вылетел в Москву на встречу с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел с рабочим визитом в Москву, где встретится с главой РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает БелТА.

Отмечается, что во время переговоров лидеры двух стран обсудят актуальную повестку белорусско-российских отношений, при этом более предметно остановятся на вопросах торгово-экономического взаимодействия, в том числе в продолжение состоявшихся ранее встреч и телефонных разговоров.

Кроме того, будет затронута тема совместного противостояния пандемии CoViD-19, а также главы государств обсудят дальнейшие шаги по восстановлению полноценного транспортного сообщения. В числе приоритетных вопросов и союзная тематика.

Ранее в Кремле обозначили темы встречи Путина и Лукашенко. В преддверии переговоров российский лидер затронул тему белорусского кризиса в своём Послании Федеральному собранию.

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