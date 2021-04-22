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Прага не исключила высылки ещё 60 российских дипломатов

Это произойдёт, если до полудня 22 апреля Москва не вернёт на свои места в дипломатическое представительство всех высланных из РФ сотрудников чешского посольства.

22 апреля 2021, 08:32
<p>Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей</p>

Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей

Чехия вышлет около 60 российских дипломатов, если Россия до 12:00 22 апреля не примет решение о возвращении в Москву чешских дипломатов, объявленных персонами нон грата. Об этом заявил глава МИД республики Якуб Кулганек.

"Речь шла бы примерно о 60 людях. Наша цель в том, чтобы [число сотрудников российского посольства] соответствовало ситуации в нашем посольстве в Москве", — сказал он в интервью газете Lidove noviny.

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Напомним, Чехия решила выслать 18 российских дипломатов. Премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил, что российские разведчики якобы могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Также Чехия объявила в розыск двух россиян, обвиняемых Британией в отравлении Скрипалей, — Александра Петрова и Руслана Боширова. Однако затем Прага опровергла связь между розыском и высылкой дипломатов РФ. В российском МИД назвали действия Чехии фокусами. Позднее Чехия исключила "Росатом" из тендера на строительство АЭС.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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