Прага не исключила высылки ещё 60 российских дипломатов

Чехия вышлет около 60 российских дипломатов, если Россия до 12:00 22 апреля не примет решение о возвращении в Москву чешских дипломатов, объявленных персонами нон грата. Об этом заявил глава МИД республики Якуб Кулганек.

"Речь шла бы примерно о 60 людях. Наша цель в том, чтобы [число сотрудников российского посольства] соответствовало ситуации в нашем посольстве в Москве", — сказал он в интервью газете Lidove noviny.