Минэкономразвития изменило прогноз по инфляции и ВВП в России на 2021 год

Минэкономразвития РФ (МЭР) повысило прогноз по инфляции в России на 2021 год с 3,7% до 4,3% и понизило планку по росту валового внутреннего продукта с 3,3% до 2,9%. Об этом сообщил источник в министерстве, передаёт ТАСС.

"По инфляции Минэкономразвития исходит из того, что давление на мировых рынках никуда не денется, с учётом всех этих факторов повысили до 4,3% год к году", — указал собеседник агентства.

Предыдущий прогноз составлялся в сентябре 2020 года и равнялся 3,7% в 2021-м. Увеличение прогноза произошло на фоне роста цен на продовольственные товары. При этом эффект от принятых правительством мер по сдерживанию в министерстве оценивают в размере 0,3 процентных пункта.

"Иными словами, если бы этих мер не было — по пшенице в первую очередь, но и по подсолнечному маслу, по сахару, — у нас бы инфляция была не 4,3%, а 4,6%", — заметил источник.

Также в МЭР уже с 2022 года ожидают возвращения инфляции на целевой уровень в 4%.

А вот ВВП в 2021 году, по данным министерства, увеличится на 2,9%, а не на 3,3% как ожидалось ранее. Однако далее он продолжит увеличиваться примерно на 3% в год на фоне быстрого роста инвестиций.

Курс доллара к рублю в 2021-м в среднем составит 73,3 рубля вместо прогнозируемых ранее 72,4 рубля. При этом за оставшийся период года российская валюта укрепится по отношению к текущим уровням. Также министерство скорректировало прогноз по росту реальных зарплат в стране до 2% (2,2% ранее), а прогноз роста располагаемых доходов населения сохранён на уровне 3%.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе Послания Федеральному собранию призвал обеспечить рост зарплат россиян, назвав это важнейшей задачей правительства и ЦБ.

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