Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман отказался участвовать в выборах в Госдуму
По его словам, только нотариальное заверение всех подписей избирателей в среднем обойдётся в 21 миллион рублей.
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Фото © ТАСС / Донат Сорокин
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что не собирается участвовать в выборах в Государственную думу, которые пройдут в сентябре текущего года. По его словам, на это есть ряд веских причин.
"Я принял решение не участвовать в этом процессе по ряду причин. Первая причина — техническая невозможность. Ни одна партия не гарантирует, что меня не снимут с выборов", — сообщил экс-глава Екатеринбурга журналистам, передаёт Ura.ru.
Ройзман отметил, что у кандидатов также есть проблема со сбором подписей избирателей. По его словам, только нотариальное заверение всех подписей в среднем обойдётся в 21 миллион рублей. Вместе с тем экс-мэр уральской столицы подчеркнул, что также не намерен выдвигать свою кандидатуру и в Законодательное собрание Свердловской области.
Ранее Евгения Ройзмана оштрафовали за участие в несогласованных акциях. В отношении него было возбуждено два дела по статье "Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга". Однако свою вину бывший глава Екатеринбурга не признал.
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