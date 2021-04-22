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Онищенко объяснил, за счёт чего могут быть увеличены майские праздники

Большое количество нерабочих дней в году негативно скажется на экономике страны, отметил депутат Госдумы.

22 апреля 2021, 08:09
<p>Геннадий Онищенко. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Геннадий Онищенко. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Увеличить число выходных дней в майские праздники можно за счёт сокращения нерабочих дней после Нового года. Об этом заявил депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в беседе с Ura.ru.

"Удлинять майские выходные можно только за счёт сокращения новогодних праздников. Тогда в этом будет логика. В мае у людей будет возможность больше заниматься делами на даче, а не лежать на диване после Нового года", — сказал Онищенко.

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Он подчеркнул, что просто так увеличивать майские праздники нельзя, ведь при большом количестве нерабочих дней экономику страны ждут негативные последствия. Похожей точки зрения придерживается и член Комитета Госдумы по труду и соцзащите Олег Шеин. Он отметил, что длинные выходные в январе выгодны только элите, а график нерабочих дней нужно формировать для большинства.

Ранее Минтруд подтвердил, что рассматривает вопрос о продлении майских праздников. По словам главы ведомства, есть несколько предложений, поступивших в том числе от парламентариев. В то же время в Кремле ранее не подтверждали информацию о том, что такой вопрос вообще обсуждается.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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