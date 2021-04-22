Общественник оценил идею Минтруда продлить майские праздники

Александр Шершуков из Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) в разговоре с Лайфом оценил инициативу Минтруда и соцзащиты о рассмотрении возможности продления майских праздников в этом году. По его мнению, идея хороша только в том случае, если никак не повлияет на заработную плату россиян.

"Если праздники не вредят заработной плате, то это хорошо. Подобные решения принимаются перед началом нового года, то есть формируется производственный календарь и так далее, поэтому любые изменения сейчас могут быть внесены только в формате форс-мажора, как, например, нерабочие дни", — пояснил Шершуков.

По словам общественника, других "легальных" вариантов увеличения количества праздничных дней нет. При этом эксперт заявил, что не готов оценивать, насколько сильно такая инициатива скажется на экономике страны, да и "высчитывать размер потерь" он не возьмётся.

"Так что могу вам сказать ещё раз и однозначно: если это не вредит зарплате, то всё хорошо, а если вредит — плохо!" — резюмировал Шершуков.

Как ранее писал Лайф, Минтруд подтвердил, что рассматривает вопрос о продлении майских праздников. По словам главы ведомства, есть несколько предложений, поступивших в том числе от парламентариев. В то же время в Кремле ранее не подтверждали информацию о том, что такой вопрос вообще обсуждается.

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