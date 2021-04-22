Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Общественник оценил идею Минтруда продлить майские праздники

В ведомстве рассказали о нескольких предложениях на этот счёт, в том числе от парламентариев.

22 апреля 2021, 07:48
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Александр Шершуков из Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) в разговоре с Лайфом оценил инициативу Минтруда и соцзащиты о рассмотрении возможности продления майских праздников в этом году. По его мнению, идея хороша только в том случае, если никак не повлияет на заработную плату россиян.

"Если праздники не вредят заработной плате, то это хорошо. Подобные решения принимаются перед началом нового года, то есть формируется производственный календарь и так далее, поэтому любые изменения сейчас могут быть внесены только в формате форс-мажора, как, например, нерабочие дни", — пояснил Шершуков.

Без "потрясающего тепла": метеоролог рассказала о погоде в Москве на майские праздники

Без "потрясающего тепла": метеоролог рассказала о погоде в Москве на майские праздники

По словам общественника, других "легальных" вариантов увеличения количества праздничных дней нет. При этом эксперт заявил, что не готов оценивать, насколько сильно такая инициатива скажется на экономике страны, да и "высчитывать размер потерь" он не возьмётся.

"Так что могу вам сказать ещё раз и однозначно: если это не вредит зарплате, то всё хорошо, а если вредит — плохо!" — резюмировал Шершуков.

На огороде или на диване: ВЦИОМ узнал о планах россиян на майские праздники

На огороде или на диване: ВЦИОМ узнал о планах россиян на майские праздники

Как ранее писал Лайф, Минтруд подтвердил, что рассматривает вопрос о продлении майских праздников. По словам главы ведомства, есть несколько предложений, поступивших в том числе от парламентариев. В то же время в Кремле ранее не подтверждали информацию о том, что такой вопрос вообще обсуждается.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова
Наталья Суворова
Наталья Суворова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Онищенко объяснил, за счёт чего могут быть увеличены майские праздники

сегодня в 08:09

Глава Минтруда рассказал об условиях получения выплат для неполных семей

вчера в 12:27

В России могут упростить получение доплат к пенсиям для некоторых категорий работников

сегодня в 05:38

СМИ сообщили о желании ЕК подать в суд на производителя вакцин AstraZeneca

сегодня в 09:03

Мама предупредила об опасности воздушных шаров, когда её сын умер за 10 дней до первого дня рождения

сегодня в 08:59

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1