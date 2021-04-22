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Ледовая атака: Амур напал на Хабаровск, разрушив часть набережной — видео

К счастью, пострадавших в результате инцидента нет. В ситуации разберётся специальная оперативная группа.

22 апреля 2021, 07:44

Ледоход на Амуре снёс ограждения набережной в Хабаровске. Видео © Соцсети

В Хабаровске глыбы льда с реки Амур, подгоняемые течением, снесли железобетонное ограждение набережной. Очевидцы сняли происходящее на видео.

На кадрах видно, что около берега собралось большое количество ледяных кусков. В определённый момент они начинают слишком сильно напирать на ограждение, оно не выдерживает и, ломаясь, падает на пешеходную дорожку. Люди, которые в этот момент гуляли по набережной, с криками разбегаются в стороны. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

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Сейчас место прорыва оградили, туда уже выезжала оперативная группа МЧС. Учёные называют такие явления "навалом льда на берег". На Амуре они происходят довольно часто.

Ранее Лайф рассказывал, что в Приморье мост обрушился из-за затора льда на реке. Сооружение связывало сразу несколько населённых пунктов.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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