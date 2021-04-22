Ледовая атака: Амур напал на Хабаровск, разрушив часть набережной — видео

На кадрах видно, что около берега собралось большое количество ледяных кусков. В определённый момент они начинают слишком сильно напирать на ограждение, оно не выдерживает и, ломаясь, падает на пешеходную дорожку. Люди, которые в этот момент гуляли по набережной, с криками разбегаются в стороны. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.