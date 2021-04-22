Ледовая атака: Амур напал на Хабаровск, разрушив часть набережной — видео
К счастью, пострадавших в результате инцидента нет. В ситуации разберётся специальная оперативная группа.
Ледоход на Амуре снёс ограждения набережной в Хабаровске. Видео © Соцсети
В Хабаровске глыбы льда с реки Амур, подгоняемые течением, снесли железобетонное ограждение набережной. Очевидцы сняли происходящее на видео.
На кадрах видно, что около берега собралось большое количество ледяных кусков. В определённый момент они начинают слишком сильно напирать на ограждение, оно не выдерживает и, ломаясь, падает на пешеходную дорожку. Люди, которые в этот момент гуляли по набережной, с криками разбегаются в стороны. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
Сейчас место прорыва оградили, туда уже выезжала оперативная группа МЧС. Учёные называют такие явления "навалом льда на берег". На Амуре они происходят довольно часто.
Ранее Лайф рассказывал, что в Приморье мост обрушился из-за затора льда на реке. Сооружение связывало сразу несколько населённых пунктов.
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