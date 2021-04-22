Столтенберг назвал дату проведения саммита НАТО

В 2021 году саммит глав государств и правительств НАТО состоится 14 июня в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

"Я рад объявить, что следующий саммит лидеров союзников состоится 14 июня 2021 года в штаб-квартире НАТО в Брюсселе", — сказано в заявлении Столтенберга.

Отмечается, что в ходе встречи главы государств и правительств Североатлантического альянса обсудят, в частности, "агрессивные действия России", усиление Китая, угрозу терроризма, кибератаки, а также климатические изменения.

Ранее украинский политолог объяснил нежелание НАТО принимать страну в альянс. Он привёл в пример другие страны, которые попали в объединение относительно лёгким путём. По его словам, с 2008 года Североатлантический альянс придерживается формулы "Давайте реформируйтесь, а мы потом посмотрим".

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