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Греф назвал "копейками" миллиардные траты Сбера на покупки в рамках экосистемы

Он уточнил, что банк не совершает большое количество сделок, считая их цену неоправданно завышенной.

22 апреля 2021, 08:02
<p>Герман Греф. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко</p>

Герман Греф. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

За последние шесть лет Сбер потратил на покупки в рамках экосистемы 145 миллиардов рублей, это "копейки" в соотношении с размерами бизнеса компании. Об этом заявил глава банка Герман Греф.

"Все наши покупки за последние шесть лет — это 145 миллиардов рублей. Для размера нашего бизнеса это копейки — 1,5-месячный объём нашей прибыли, 3% нашего капитала", — приводит слова Грефа РБК.

Он уточнил, что в других крупных банках траты на нефинансовые активы составляют от 15 до 25 процентов капитала.

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Глава финансовой организации заметил, что Сбер не совершает большое количество сделок, так как считает их цену неоправданно завышенной, и "рынок это прекрасно знает".

Греф добавил, что в сравнении с зарубежными компаниями, такими как Alibaba, Huawei, Tencent и Facebook, Сбер тратит гораздо меньше средств на покупки, а вкладывает в инновации и выращивание компетенций и стартапов. Он также указал, что, если у банка случается конкуренция с каким-то партнёром, они стараются расстаться, при этом сохранив дружеские отношения — например, как в случае с "Яндексом".

Ранее журнал Forbes составил рейтинг самых надёжных банков 2021 года, и Сбер возглавил его. При составлении рейтинга учитывались данные международных и российских рейтинговых агентств, которые аккредитованы в Банке России.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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