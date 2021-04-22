Греф назвал "копейками" миллиардные траты Сбера на покупки в рамках экосистемы

За последние шесть лет Сбер потратил на покупки в рамках экосистемы 145 миллиардов рублей, это "копейки" в соотношении с размерами бизнеса компании. Об этом заявил глава банка Герман Греф.

"Все наши покупки за последние шесть лет — это 145 миллиардов рублей. Для размера нашего бизнеса это копейки — 1,5-месячный объём нашей прибыли, 3% нашего капитала", — приводит слова Грефа РБК.

Он уточнил, что в других крупных банках траты на нефинансовые активы составляют от 15 до 25 процентов капитала.

Глава финансовой организации заметил, что Сбер не совершает большое количество сделок, так как считает их цену неоправданно завышенной, и "рынок это прекрасно знает".

Греф добавил, что в сравнении с зарубежными компаниями, такими как Alibaba, Huawei, Tencent и Facebook, Сбер тратит гораздо меньше средств на покупки, а вкладывает в инновации и выращивание компетенций и стартапов. Он также указал, что, если у банка случается конкуренция с каким-то партнёром, они стараются расстаться, при этом сохранив дружеские отношения — например, как в случае с "Яндексом".

Ранее журнал Forbes составил рейтинг самых надёжных банков 2021 года, и Сбер возглавил его. При составлении рейтинга учитывались данные международных и российских рейтинговых агентств, которые аккредитованы в Банке России.

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