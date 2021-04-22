Захарова назвала национальным позором действия чешских властей

Действия Праги являются национальным позором, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, комментируя обострение отношений с Чехией. И если подобные нападки в адрес Москвы будут продолжаться, то Россия даст "соответствующий ответ", отметила дипломат.

"То, что сейчас сделало чешское руководство, — это просто национальный позор. Семь лет расследовать историю со взрывами, а потом за пару дней заявить, что в этом виноваты российские спецслужбы", — заявила она в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По словам Захаровой, вместо того чтобы нормализовать работу, Чехия продолжает устраивать перформанс. Кроме того, Прага наносит удар по своим же позициям, совершенно не заботясь о профессиональной судьбе собственных дипломатов.

"Прага пренебрегла профессиональной работой своих [дипломатических] сотрудников и поставила их в ситуацию, когда они стали разменной монетой для чешского правительства", — пояснила представитель МИД.

А ранее первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек допустил высылку из Праги всех российских дипломатов. Это будет означать разрыв дипотношений с Россией, но политик заверил, что он к этому готов.

Авторы