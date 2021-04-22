Захарова назвала национальным позором действия чешских властей
Вместо того чтобы нормализовать работу, Прага продолжает устраивать перформанс, отметила официальный представитель МИД РФ.
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Действия Праги являются национальным позором, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, комментируя обострение отношений с Чехией. И если подобные нападки в адрес Москвы будут продолжаться, то Россия даст "соответствующий ответ", отметила дипломат.
"То, что сейчас сделало чешское руководство, — это просто национальный позор. Семь лет расследовать историю со взрывами, а потом за пару дней заявить, что в этом виноваты российские спецслужбы", — заявила она в эфире радиостанции "Говорит Москва".
По словам Захаровой, вместо того чтобы нормализовать работу, Чехия продолжает устраивать перформанс. Кроме того, Прага наносит удар по своим же позициям, совершенно не заботясь о профессиональной судьбе собственных дипломатов.
"Прага пренебрегла профессиональной работой своих [дипломатических] сотрудников и поставила их в ситуацию, когда они стали разменной монетой для чешского правительства", — пояснила представитель МИД.
Напомним, Чехия решила выслать 18 российских дипломатов. Премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил, что российские разведчики якобы могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Также Чехия объявила в розыск двух россиян, обвиняемых Британией в отравлении Скрипалей, — Александра Петрова и Руслана Боширова. Однако затем Прага опровергла связь между розыском и высылкой дипломатов РФ. В российском МИД назвали действия Чехии фокусами. Позднее Чехия исключила "Росатом" из тендера на строительство АЭС.
А ранее первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек допустил высылку из Праги всех российских дипломатов. Это будет означать разрыв дипотношений с Россией, но политик заверил, что он к этому готов.
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