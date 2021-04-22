Политолог оценил перспективы разрешения конфликта с Чехией после встречи Путина и Байдена
При всём уважении к республике, выбранный для разговора с РФ тон недопустим, считает специалист.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель / Getty Images / Alex Wong
Ультимативные высказывания главы МИД Чехии Якуба Кулганека в отношении России не подкреплены серьёзным противостоянием двух стран и явно делаются с подачи США. Однако после саммита президентов России и Америки Владимира Путина и Джо Байдена конфликт будет улажен. Такое мнение Лайфу высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.
"Ситуация достаточно сложная и непростая, чехи очень зависимы от их патронов за океаном, эта песня не своя, а американцев. Такое сложное противоречие в дипломатической практике впервые, глава МИД высказался достаточно жёстко в жёсткой форме. Такое бывает только во время войны, но у нас с Чехией нет такого противостояния, основанием которого бы послужило такое ультимативное требование от такой маленькой страны", — сказал он.
По словам Гусева, подобное отношение недопустимо при всём уважении к Чехии и Россия не пойдёт на провокации, не будет рассматривать ультиматумы. Он также заметил, что конфликт с Прагой не дойдёт до таких размеров, как с Киевом.
"Кулганек далеко не смотрит на два шага вперёд, заявляя подобного рода высказывания, поэтому я полагаю, что всё это будет снивелировано, спущено на тормозах и нормализация придёт после встречи Путина и Байдена", — добавил профессор.
Ранее сообщалось, что президент США предложил российскому лидеру провести встречу на территории третьей страны. Об этом информировал Белый дом по итогам телефонного разговора Путина и Байдена, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Украине и вопросы контроля над вооружениями. Президент США подтвердил приверженность стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, но вместе с тем заявил, что Штаты будут действовать в защиту своих национальных интересов. Позднее Байден назвал возможные сроки и место встречи с Путиным. По словам лидера США, его российский коллега согласился с мнением о необходимости личной встречи для обсуждения отношений двух стран.
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Напомним, Чехия решила выслать 18 российских дипломатов. Премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил, что российские разведчики якобы могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Также Чехия объявила в розыск двух россиян, обвиняемых Британией в отравлении Скрипалей, — Александра Петрова и Руслана Боширова. Однако затем Прага опровергла связь между розыском и высылкой дипломатов РФ. В российском МИД назвали действия Чехии фокусами. Позднее Чехия исключила "Росатом" из тендера на строительство АЭС.
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