Политолог оценил перспективы разрешения конфликта с Чехией после встречи Путина и Байдена

Ультимативные высказывания главы МИД Чехии Якуба Кулганека в отношении России не подкреплены серьёзным противостоянием двух стран и явно делаются с подачи США. Однако после саммита президентов России и Америки Владимира Путина и Джо Байдена конфликт будет улажен. Такое мнение Лайфу высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.

"Ситуация достаточно сложная и непростая, чехи очень зависимы от их патронов за океаном, эта песня не своя, а американцев. Такое сложное противоречие в дипломатической практике впервые, глава МИД высказался достаточно жёстко в жёсткой форме. Такое бывает только во время войны, но у нас с Чехией нет такого противостояния, основанием которого бы послужило такое ультимативное требование от такой маленькой страны", — сказал он.

По словам Гусева, подобное отношение недопустимо при всём уважении к Чехии и Россия не пойдёт на провокации, не будет рассматривать ультиматумы. Он также заметил, что конфликт с Прагой не дойдёт до таких размеров, как с Киевом.

"Кулганек далеко не смотрит на два шага вперёд, заявляя подобного рода высказывания, поэтому я полагаю, что всё это будет снивелировано, спущено на тормозах и нормализация придёт после встречи Путина и Байдена", — добавил профессор.

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