Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

МИД РФ обвинил Украину в использовании в Донбассе запрещённых вооружений

Российская сторона призывает Киев незамедлительно прекратить военную эскалацию, перестать имитировать переговорный процесс и приступить к ответственному исполнению обязательств, предусмотренных минским процессом.

22 апреля 2021, 12:51

Фото © Официальный сайт президента Украины

Россия призывает Киев прекратить военную эскалацию в Донбассе. Об этом на брифинге в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, украинские власти приложили все усилия, чтобы уклониться от прямого взаимодействия с Донецком и Луганском. А видеоконференция советников лидеров "нормандской четверки" 19 апреля по вине официального Киева тоже завершилась безрезультатно. По словам Захаровой, Москва подготовила к встрече конкретные предложения по обеспечению тишины в зоне вооружённого конфликта, но "все они были подвергнуты обструкции" со стороны киевских властей.

Стали известны итоги переговоров по Донбассу в "нормандском формате"

Стали известны итоги переговоров по Донбассу в "нормандском формате"

"Мы призываем Киев незамедлительно прекратить военную эскалацию в Донбассе, перестать имитировать переговорный процесс и приступить к ответственному исполнению обязательств по внутриукраинскому урегулированию на безальтернативной основе минского комплекса мер", — сказала она.

По её словам, Украина использует в Донбассе вооружения, запрещённые Минскими соглашениями. По её словам, украинские военные продолжают обстрелы мирных населённых пунктов и применяют крупнокалиберные миномёты и артиллерийские установки. Захарова также обвинила Киев в стягивании в регион войск и выразила обеспокоенность приведением подразделений СБУ в режим повышенной боевой готовности.

Песков — о "красных линиях" для России в Донбассе: Москва не является участницей конфликта

Песков — о "красных линиях" для России в Донбассе: Москва не является участницей конфликта

Напомним, ранее Меркель, Макрон и Зеленский настаивали на важности соблюдения Минских договорённостей и продолжения работы в "нормандском формате". Они выступили с заявлением, что Россия должна вывести свои войска из Крыма и убрать их от границы с Украиной. Тем временем пропрезидентская партия Незалежной "Слуга народа" обратилась к Зеленскому с призывом о разрыве дипломатических отношений с Россией.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Захарова назвала Евросоюз инициатором разрушения отношений с Россией

сегодня в 08:38

Песков уточнил, при каком условии Путин ответит Зеленскому на предложение встретиться в Донбассе

сегодня в 09:50

Шойгу приказал военным готовиться к "неблагоприятному развитию" учений НАТО

сегодня в 11:54

"Кошмар для Байдена": Турецкий журналист назвал послание Путина манифестом нового мира

сегодня в 13:42

В АТОР спрогнозировали открытие курортов Египта для россиян в мае

сегодня в 13:37

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1