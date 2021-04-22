МИД РФ обвинил Украину в использовании в Донбассе запрещённых вооружений

Россия призывает Киев прекратить военную эскалацию в Донбассе. Об этом на брифинге в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, украинские власти приложили все усилия, чтобы уклониться от прямого взаимодействия с Донецком и Луганском. А видеоконференция советников лидеров "нормандской четверки" 19 апреля по вине официального Киева тоже завершилась безрезультатно. По словам Захаровой, Москва подготовила к встрече конкретные предложения по обеспечению тишины в зоне вооружённого конфликта, но "все они были подвергнуты обструкции" со стороны киевских властей.

"Мы призываем Киев незамедлительно прекратить военную эскалацию в Донбассе, перестать имитировать переговорный процесс и приступить к ответственному исполнению обязательств по внутриукраинскому урегулированию на безальтернативной основе минского комплекса мер", — сказала она.

По её словам, Украина использует в Донбассе вооружения, запрещённые Минскими соглашениями. По её словам, украинские военные продолжают обстрелы мирных населённых пунктов и применяют крупнокалиберные миномёты и артиллерийские установки. Захарова также обвинила Киев в стягивании в регион войск и выразила обеспокоенность приведением подразделений СБУ в режим повышенной боевой готовности.

Напомним, ранее Меркель, Макрон и Зеленский настаивали на важности соблюдения Минских договорённостей и продолжения работы в "нормандском формате". Они выступили с заявлением, что Россия должна вывести свои войска из Крыма и убрать их от границы с Украиной. Тем временем пропрезидентская партия Незалежной "Слуга народа" обратилась к Зеленскому с призывом о разрыве дипломатических отношений с Россией.

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