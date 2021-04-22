Песков — о "красных линиях" для России в Донбассе: Москва не является участницей конфликта
Представитель Кремля подчеркнул, что именно Украина должна решать сложившуюся ситуацию, а РФ готова и дальше делать всё возможное, чтобы помочь.
Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не является участницей конфликта в Донбассе. Так он ответил на вопрос журналиста о "красных линиях" для РФ в ситуации на востоке Украины.
"Россия не является участницей конфликта в Донбассе. Это внутриукраинский конфликт. Именно Украина должна его решать", — отметил пресс-секретарь российского лидера.
Песков подчеркнул, что РФ совместно со странами – участницами минского формата готова и дальше делать всё возможное, чтобы помочь Незалежной решить сложившуюся ситуацию. А "красные линии" — это национальные интересы России, которых в данном случае нет.
Напомним, накануне во время оглашения Послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия всегда найдёт путь, чтобы отстоять свои интересы перед теми странами, которые выбирают эгоистичный и высокомерный тон. Он подчеркнул, что смысл и содержание политики России на международной арене заключается в обеспечении мира и безопасности для благополучия своих граждан и стабильного развития страны. Путин также предупредил, что Россия в каждом конкретном случае будет сама определять красную черту в отношениях с другими странами. А организаторы провокаций против России, по его словам, "пожалеют об этом так, как давно ни о чём не жалели".
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