Песков — о "красных линиях" для России в Донбассе: Москва не является участницей конфликта

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не является участницей конфликта в Донбассе. Так он ответил на вопрос журналиста о "красных линиях" для РФ в ситуации на востоке Украины.

"Россия не является участницей конфликта в Донбассе. Это внутриукраинский конфликт. Именно Украина должна его решать", — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Песков подчеркнул, что РФ совместно со странами – участницами минского формата готова и дальше делать всё возможное, чтобы помочь Незалежной решить сложившуюся ситуацию. А "красные линии" — это национальные интересы России, которых в данном случае нет.

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