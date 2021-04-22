Растлевавшего несовершеннолетних падчериц россиянина отправили в тюрьму на 24 года

Суд Кемерова признал виновным 36-летнего местного жителя в сексуальном насилии над несовершеннолетними девочками и приговорил его к лишению свободы сроком на 24 года. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы два года", — говорится в записи.

Следствие и суд установили, что в период с 2016-го по август 2018 года осуждённый насиловал падчериц, а также их подруг. Девочки никому не рассказывали о происходившем, боясь, что узнают родители. Преступление вскрылось случайно, когда знакомые одной из девочек увидели на планшете переписку со злоумышленником, в ходе которой также затрагивалась тема их интимных отношений. Правоохранители задержали подозреваемого.

В ходе разбирательств было установлено, что первое преступление мужчина совершил ещё в 2011 году. Потерпевшими были признаны семь девочек в возрасте до 16 лет. Психолого-психиатрическая экспертиза признала подозреваемого вменяемым, однако выявила у него расстройства сексуальных предпочтений в форме педофилии. Обвиняемый сотрудничал со следствием и признал вину.

Ранее Лайф рассказывал о задержании 71-летнего дирижёра духового оркестра кадетской школы города Пензы за совращение малолетних. Правоохранители установили, что мужчина показывал свой половой орган одной из своих жертв, а вторую склонял к оральному сексу.

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