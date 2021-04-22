В Кремле не стали оценивать протестные акции после послания президента

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал давать свою оценку незаконным акциям протеста, которые состоялись в ряде российских городов вечером 21 апреля. Речь об этом зашла в ходе его общения с журналистами в четверг.

"Не видим поводов для нашей оценки. Это скорее тема для оценки органов правопорядка, мне не известно о том, что где-то акции проводились в законном режиме. Они были скорее незаконные, ибо не были согласованы. В остальном это дело органов внутренних дел", — проинформировал он.

Песков добавил, что главным событием вчерашнего дня всё-таки стало Послание Президента Федеральному собранию страны, а не митинги.

Отметим, что особой массовости организаторы митинга не добились: например, в 12-миллионной столице на митинг вышло только примерно 6000 человек, то есть ничтожная доля одного процента от общего числа населения. Ещё меньше людей вышло на акцию в Санкт-Петербурге. Там также с наступлением темноты митинг завершился: люди сами разошлись.

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